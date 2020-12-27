شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ قراري إزالة في قرية بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت اشراف المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، قام، صباح الأحد، سند أبوكيلة، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، والمحاسبة، شريفة ابوقتب وبالتنسيق مع نقطة الشرطة بمحلة ابو على الرائد محد كمال، بتنفيذ ٢قرار بأزالة كشك خشبى صادر له قرار رقم ٧٥٨ لسنة 2020 باسم المواطنة ( ا، م، ا بقرية منية جناج، وتم تنفيذ إزالة في المهد باسم المواطنة ( س، ا، ب ) بمنية جناج. الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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