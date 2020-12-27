شكرا لقرائتكم خبر عن توفيت عقب نقل فص من كبد والدتها.. محافظ المنوفية ينعى الطفلة ليلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الحزن تسود محافظة المنوفية بعد وفاة الطفلة ليلى خيري، ونعى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الطفلة ليلي التي توفيت بعد عملية نقل فص من كبد والدتها في معهد الكبد القومي، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته، كما نعي الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الطفلة داعيًا الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقال الدكتور هشام عبدالدايم، عميد معهد الكبد القومي في شبين الكوم، بأن الطفلة ليلي التي تبلغ 4 سنوات من عمرها تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بعد إجراء العملية وتدهورت حالتها الصحية بعدها حتى توفيت، مشيرًا إلى أن اجراء العملية بالنسبة للأم استغرق 8 ساعات بينما استغرق للطفلة نحو ١١ ساعة متواصلة حتى تم زاراعة فص من الكبد الذي تبرعت به والدتها.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأسبابيع الماضية دعوات للتبرع بالدم لصالح العملية، تضامنًا مع الطفلة «ليلي» 4 سنوات ووالدتها «ولاء» 30 عامًا.

وُلدت الطفلي ليلي بتليف في الكبد، وبدأت رحلتها مع العلاج عقب أيام من الولادة، وقرر الأطباء إجراء عملية زرع كبد بعد وصول الطفلة سن 4 سنوات، وأجرت الأم التحاليل للتبرع لطفلتها بجزء من الكبد المصابة بتليف في الكبد.

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للتبرع بالدم لصالح العملية، وتفاعل المواطنين مع الدعوات، حتى فاقت التبرعات حاجة العملية، ووصلت إلى نحو 100 من أكياس الدم.

توفيت عقب نقل فص من كبد والدتها.. محافظ المنوفية ينعي الطفلة ليلي

توفيت عقب نقل فص من كبد والدتها.. محافظ المنوفية ينعي الطفلة ليلي

توفيت عقب نقل فص من كبد والدتها.. محافظ المنوفية ينعي الطفلة ليلي

توفيت عقب نقل فص من كبد والدتها.. محافظ المنوفية ينعي الطفلة ليلي

توفيت عقب نقل فص من كبد والدتها.. محافظ المنوفية ينعي الطفلة ليلي