شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 13 مقهى وكافيه تقدم «الشيشة» في الدقي والبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الرابع على التوالي، شن حي الدقي، الأحد، بالتنسيق مع قسم شرطة الدقي وشرطة المرافق، بحملة مكبرة لضبط الكافيهات المخالفه بتقديم الشيشة، في إطار قرار الحكومة للحفاظ على الصحة العامة، باتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الحملة الكافيهات المخالفة بتقديم الشيشة وكذا المتجاوزة نسبة الإشغال المقررة والمسببة لإشغال الطريق العام والمقلقة للراحة، وأسفرت عن ضبط 9 كافيهات وتم رفع 80 كرسيًا متنوعًا وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في سياق متصل تم ضبط 3 مقاهي تقدم الشيشة بالبدرشين بقرية دهشور، وتمت مصادرة محتويات المقاهى وايداعها بالوحدة المحلية بدهشور لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.