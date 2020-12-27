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شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الصحة العامة.. تطبيق التناوب بين العاملين بـ«تعليم قنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرّر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بدء التناوب بين العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالديوان والمدارس في حدود 20% من حجم العمالة فيما لا يؤثر على أداء العمل بالإدارة ، ولا ينطبق قرار التناوب على الوظائف الإشرافية من مديري العموم ومديري الإدارات وموجهي العموم ومديري المدارس غير الخاضعين للإجازة الاستثنائية المقررة من قبل اللجنة الطبية العامة من أصحاب الحالات المرضية غير المستقرة.
وأعلن مدير تعليم قنا انه تطبيقا للمادة الخامسة من قرار اللواء محافظ قنا رقم 446 يتم ايقاف العمل بقرار التناوب أو الاجازة الاستثنائية ايام الامتحانات لصالح العمل وحرصاً على انتظام أعمال المراقبة والامتحانات والتصحيح للفصل الدراسي الأول وانتهائها دون أي عقبات مشددا على وجوب ارفاق تقرير طبي من الطب الوقائي بالمديرية او الإدارة الصحية للمصابين بفيروس كوفيد 19 أو المخالطين لهم للحصول على إجازة 14 يوم وعدم الاكتفاء بتقرير المستشفى.
جاء ذلك أثناء ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماع مديري عموم الديوان ومديري الادارات التعليمية في حضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية و سعيد حسن رئيس مجلس الأمناء للمحافظة ومحمد نصر الدين مدير المكتب الفني.
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