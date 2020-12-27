شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ «غلق المحال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع قوات الأمن في مجال متابعة الإلتزام بغلق المحلات وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن والذى بدأ تقعيله مطلع ديسمبر الجاري، بهدف تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا

أشار المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ القرار المشار إليه بكل حزم وضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية والمجالس القروية،لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا «برئاسة ناصر سيف»بحملات تفتيشية استهدفت المنشآت التجارية الكائنة بنطاق المدينة وقرى المركز للتأكد من الإلتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق المنشأت التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخالفة قرار الغلق، و3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة والتحفظ على 5 شيش بأحد المقاهي.

في حين تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ،برئاسة محمود سعد، تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمتابعة اليومية بالتعقيم والتطهير المستمر لكافة إدارات ومكاتب الوحدة المحلية والمصالح والجهات الحكومية،فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا «برئاسة هاني الجويلي»بحملة لرفع وإزالة الإشغالات والمرور على المنشآت والمحال والأنشطة التجارية، لمتابعة الالتزام بقرارات الحكومة ومواعيد غلق المحال، والحد من التجمعات،حيث تمكنت الحملة من إزالة 80 حالة إشغال متنوعة، والتحفظ على عدد 9 شيشة وعدد 18كرسى بلاستك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، علاوة على متابعة فض 3 سويقات عشوائية وتيسير الحركة المرورية بشوارع المدينة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، برئاسة نشأت معبد،بتنظيم حملة مسائية بحضور مسؤولى الوحدة المحلية والجهات الأمنية،والتي تضمنت المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، حيث تم التحفظ على عدد 8 شيشة بأحد المقاهي وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد،بينما واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى«برئاسة محمد بكري»جهودها في متابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية بقرار مواعيد غلق المحال بالمدينة والقرى التابعة، حيث تمت المتابعة والالتزام وسط استجابة من أصحاب المحال بالغلق في المواعيد المقررة.

في المقابل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر«برئاسة على يوسف»بالإشراف على حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بقرارات الغلقتفعيلاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا،حيث تم غلق المحال والأنشطة التجارية والحرفية في المواعيد المقررة، وذلك وسط تأمين من مركز شرطة ناصر.