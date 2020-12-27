شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة: لا تغيير فى أعراض كورونا.. وتحور الفيروس وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إنه لم يتم التأكد من أن الفيروس تحور أم لا، مؤكدة أن التحور وارد ومتوقع فى فيروس كورونا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن التطور الجينى يكون من وقت لآخر، مشيرة إلى أنه جارى عمل أبحاث لمعرفة السلالات ومراحل تحور فيروس كورونا.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إلى أنه لا تغيير فى أعراض فيروس كورونا، وما يحدث في حدود المتوقع، مضيفة أن آخر تحديث للبروتوكول العلاجى في شهر نوفمبر، وحاليا لا نحتاج لتحديث البروتوكول، ويتم متابعة بيانات المرضى ونتائج البروتوكول.