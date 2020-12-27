شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 60% من مشروع تطوير قرى الريف المصرى فى صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،إن خطة الوزارة فى تطوير قرى الريف المصرى ، لا تهدف إلى تطوير البنية التحتية و الاهتمام بالمستوى الاقتصادى فى المناطق الريفية فقط بل نعمل على حصر كافة الخدمات السكانية والبنية التحتية الصحية والاقتصاد وكافة الأنشطة من أجل إحداث تكامل على مستوى القرية والمركز من أجل رفع مستوى المواطن المعيشى من خلال إنشاء مراكز حرفية وأنشطة ".

وأضاف "الجزار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى تشمل 1500 قرية فى 50 مركز بمحافظات الجمهورية بتكلفة 500 مليار جنيه، وتابع:" 60% من هذا المشروع ستكون فى الصعيد"، مشيراً إلى أن حجم إنفاق الدولة على الصعيد كبيرة جداً وسيتم إلقاء الضوء على ذلك خلال الفترة المقبلة.