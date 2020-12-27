شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. صلاة الجمعة مستمرة والأوقاف تحذر من فتح الأضرحة ودور المناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة الأوقاف استمرار إقامة صلاة الجمعة، ورفض محكمة القضاء الإدارى دعوى تطالب بتنقية صحيح البخاري، فضلاً عن تقارير فنية ورياضية واقتصادية وسياسية متنوعة.

الأوقاف تؤكد استمرار إقامة صلاة الجمعة وتحذر من فتح الأضرحة ودور المناسبات

حذرت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف التأكيد على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى، وعدم فتح دورات المياه تحت أى ظرف، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة .

الأهلي يحصد جائزة لقب نادى القرن الـ21 فى أفريقيا بحفل جوائز جلوب سوكر الأهلي يحصد جائزة لقب نادى القرن الـ21 فى أفريقيا بحفل جوائز جلوب سوكر حصد النادى الأهلى جائزة نادى القرن الـ21 الأفريقى فى حفل جوائز "جلوب سوكر"، والمقام على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والذى يشهد حضور السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ويتابعه مئات الملايين عبر شاشات القنوات التليفزيونية العالمية، بحضور النجوم الفائزين وممثلى الأندية العالمية الأخرى المتنافسة.

وزير التموين: ننتج 270 مليون رغيف مدعم يوميا ونصيب الفرد وصل لـ3.6 رغيف

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رفع كفاءة منظومة المخابز البلدية ومستوى إنتاج الخبز أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار فى المجتمع المصرى، خاصة وأن هذا القطاع يعد واحدًا من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها، وتنتج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا، وزاد نصيب الفرد من الخبز البلدى المدعم بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ3.6 رغيف يوميًا عام 2020، مقارنة بـ2.8 رغيف يوميًا عام 2019.

وفد مصري يزور طرابلس لمعاينة مقر السفارة والتأكيد علي وقف اطلاق النار

زار وفد مصري العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، لمعاينة مقر السفارة المصرية والتأكيد على وقف إطلاق النار وتفعيل أعمال اللجنة العسكرية الأمنية "5+5".

نقيب الصيادين بكفر الشيخ: السلطات التونسية تلقى القبض على 28 صيادا

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين فى كفر الشيخ، أن السلطات التونسية ألقت بالقبض على مركبين للصيد من برج مغيزل منذ 3 أيام وعلى متنهما 28 صيادًا من قرية السكري وبرج مغيزل التابعين للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء بمطوبس.

وزير المالية يعتمد مواعيد صرف المرتبات.. يناير يوم 24 وفبراير ومارس يوم 23

اعتمد محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2021؛ وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب بإلزام "الأزهر" بتنقية صحيح البخاري

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري، في القضية رقم 47133 لسنة 64 قضائية، المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري.

كاف يحتفى بملوك أفريقيا فى 2020.. الأهلى بطل التاسعة والزمالك للسوبر

أبرز الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على موقع "تويتر" الملوك الثلاثة للبطولات القارية الموسم الجارى، وهم الزمالك بطل السوبر والأهلي الحائز على لقب دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربي الذى توج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

إيجاس: جاري التفاوض مع ملاك الغاز بشرق المتوسط لجلب الغازات وإسالتها بمصر

قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إنه جاري التفاوض مع مساهمين/ ملاك الغاز بمنطقة شرق المتوسط لجلب باقي الغازات المنتجة والمزمع إنتاجها من حقول شرق المتوسط لإسالتها بمصانع الإسالة المصرية أو استخدامها بالسوق المحلي وفقا للاحتياجات السوق المحلية في حينه، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

إيه اللى بيحصلنا من كورونا.. تفاصيل خطيرة وتحذيرات من الموجة الثانية.. فيديو

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا هى الأكثر انتشارا وليست الأخطر، وكأننا فى قلب الموجة الأولى والآن نحن فى بداية الموجة التانية، والوضع يزداد صعوبة، ولكن حالات العناية المركزة أقل من الفترة الماضية.

وزير التموين: تخفيض سعر الدواجن المجمدة بـالمجمعات لـ 30 بدلا من 37 جنيها

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة البرازيلية فى المجمعات الإستهلاكية لتصبح بـ 30 جنيها، بدلا من 37 جنيها، وأن هناك اتجاها إلى توفير الانتاج المحلى فى المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، لافتا الى انه كان يتم سابقا استيراد ما يقرب من 20 ألف طن دواجن مجمدة، وأنه منذ 3 شهور ماضية لم يتم استيراد دواجن، ويوجد احتياطى 15 ألف طن دواجن مجمدة، وعند الانتهاء من طرح الدواجن المجمدة المستوردة سيتم بدء طرح الانتاج المحلى .

الصحة توضح أعراض فيروس كورونا.. الإسهال والقيء أبرزها

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض فيروس كورونا المستجد مثل الرشح والعطس والكحة والشعور بآلام فى الجسم وإسهال وقيء وضيق فى التنفس، مطالبة المواطنين بحماية أنفسهم وارتداء الكمامات والتزم التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن 1 متر مع اآخرين وتطهير اليد .

التضامن تؤكد استفادة 3.4 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة خلال 2020

قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" تم إطلاقه فى مارس 2015 ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك فى قاعدة بيانات مُميكنة.

مصرع 6 وإصابة 7 فى تصادم ميكروباص وربع نقل بالطريق الصحراوى بأسوان

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بالقرب من مدخل قرية فارس، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات والتعامل مع الحادث.

وزير التموين: توجيهات من الرئيس السيسي برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين من التموين سواء السلع التموينية المدعمة أو أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.