شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توجيه رئاسى.. 500 مليار جنيه لتطوير 1500 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: توجيهات من الرئيس السيسى برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 2020 .. عام بلا أزمات فى توفير السلع التموينية.. 71.9 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز.. ورصيد القمح يكفى 5.5 شهر والأرز لمدة 11.1 شهر.. وتأسيس أول بورصة سلعية فى مصر بهدف خفض الأسعار

توجيهات من الرئيس السيسى برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 2020 .. عام بلا أزمات فى توفير السلع التموينية.. 71.9 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز.. ورصيد القمح يكفى 5.5 شهر والأرز لمدة 11.1 شهر.. وتأسيس أول بورصة سلعية فى مصر بهدف خفض الأسعار

توجيه رئاسى.. 500 مليار جنيه لتطوير 1500 قرية.. إنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة فى إطار مشروع «سكن كل المصريين » وتطوير القاهرة وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى البيئة العمرانية

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«الخليج 365 » تحصد 5 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية.. « أوجاع أصحاب الجسد الزجاجى على مائدة الروتين » بالتحقيق الصحفى.. و «الطريق إلى الضبعة يبدأ من ليننجراد » فى فرع التغطية الخارجية

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