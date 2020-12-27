شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تطوير 1500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقيمة 500 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شملت 400 قرية فقيرة في مصر، أما المرحلة الثانية فتستهدف تطوير 1500 قرية فى نطاق 50 مدينة فى مصر.

أضاف الجزار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر شاشة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم تخصيص 500 مليار جنيه، لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر فقرا فى مصر، على 3 سنوات، وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة 28 مليون مواطن، متابعا: "اخترنا المراكز التى تضم أكثر القرى فقرا فى مصر، ونسبة 60% من هذه الأماكن فى محافظات الصعيد".

وأكد وزير الإسكان، أن العمل فى مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بمستوى حياة ومعيشة المواطنين لتوفير فرص عمل لهم، وتطوير البنية التحتية وتوفير السلع والمنشآت التعليمية فى تلك المناطق، موضحا: "الموضوع بالكامل تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واختيار القرى وفقا لبيانات من وزارة التخطيط عن القرى الأكثر فقرا فى مصر، كما أن مؤسسات المجتمع المدنى لها دور كبير في التطوير".

وفيما يتعلق بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، قال الوزير، إن المبانى الحكومية جاهزة لاستقبال موظفى الحكومة، مبينا: "النظام الذى يتم في العاصمة الإدارية غير ورقى والتواصل سيتم بشكل تقنى وتكنولوجي وفنى، ليكون نظام إدارة مختلف تماما عن السابق".

وتابع وزير الإسكان: "التشغيل التجريبى للمباني الحكومية في العاصمة الإدارية أول مارس، وستؤدى الحكومة عملها بالكامل بالعاصمة الإدارية يونيو المقبل".