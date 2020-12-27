شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: المخزون الاستراتيجى من السلع آمن والاحتياطى يكفى 6 أشهر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن ويعد أفضل احتياطى وصلت له البلاد فى الوقت الحالي.

أضاف كمال، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يتراوح بين 4 و 6 أشهر، متابعا أن الاحتياطي الاستراتيجي من سكر التموين 3 أشهر، والزيت 4 أشهر، والمكرونة 5 أشهر، والدواجن 13 شهرًا.

وفى وقت سابق، أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح مشروع لإنشاء 7 مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بناءا على توجيهات القيادة السياسية لتوفير مساحات تخزينية لضمان مخزون استراتيجى من السلع الأساسية ليصل إلى نحو 8 شهور فقد تم طرح 7 مستودعات منشرة فى أقاليم الجمهورية وفقا لدراسة الاحتياجات التى اعدتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم وضع الاشتراطات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، واختيار وتجهيز الأراضى الصالحة لها، مشيرًا إلى أن عملية الاعداد لطرح الأراضى لإنشاء المستودعات الاستراتيجية على مرحلتين، الأولى شملت 4 مواقع فى كل من (الفيوم-الأقصر-السويس-الشرقية)، حيث قامت 8 شركات من كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة فى مجال التخزين واللوجستيات بسحب 17كراسة شروط وجارى استكمال إجراءات الطرح وتقديم العروض الفنية لدراسة والتعليم.