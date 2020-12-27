شكرا لقرائتكم خبر عن هروب أسد صغير من صاحبته بالجونة.. وأمن المدينة يعيده ويخطر النزلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فيلا سكنية بمنتجع الجونة، شمال الغردقة، هروب شبل "أسد صغير" من صاحبته، التى كتبت على جروبات المنتجع المختلفة للبحث عنه، وبمشاركة أمن المنتجع والسكان أعادوا الأسد إلى صاحبته.

من جانبها قالت صاحبة "الشبل" إنه يبلغ من العمر شهرين، وأنها فتحت الباب أمس في الساعة الثامنة مساء ولم تجده، وعقب البحث عنه بمشاركة الأهالي وأمن المنتجع تم العثور عليها في تمام الساعه الثالثة صباحا، بعد أن أخطر أمن الجونة السكان بالواقعة.

وأضافت أن أمن المنتجع والأهالي ساعدوها فى استعادة الشبل، لافتة أنها عضو بإحدي جمعيات الرفق بالحيوان، وأنها تتواصل مع جمعيات في جنوب أفريقيا لإرسال الشبل لبيئته الأصلية.