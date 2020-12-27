الرئيس: سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ تطوير 1381 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية. وكتب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة ⁧‫#حياة_كريمة‬⁩ والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".

الرئيس السيسى

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