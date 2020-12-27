كسر خط مياه في "أبو الفدا" وتحويلات مرورية لمنع التكدسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تعرضت ماسورة مياه ضخمة للكسر، بناحية شارع أبو الفدا، ما تسبب في تعطل جزئي بحركة سير السيارات، بعد غرق الشارع.

وتواصل شركة مياه الشرب، شفط المياه والسيطرة عليها بعد غلق الخط المكسور، تمهيدًا لإصلاح الماسورة والكسر الذي حدث.

وانتقل عدد من رجال المرور إلى موقع كسر خط المياه، وتم إجراء تحويلات مرورية لتسيير حركة المرور ومنع تعطلها.