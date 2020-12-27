محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تعرضت ماسورة مياه ضخمة للكسر، بناحية شارع أبو الفدا، ما تسبب في تعطل جزئي بحركة سير السيارات، بعد غرق الشارع.
وتواصل شركة مياه الشرب، شفط المياه والسيطرة عليها بعد غلق الخط المكسور، تمهيدًا لإصلاح الماسورة والكسر الذي حدث.
وانتقل عدد من رجال المرور إلى موقع كسر خط المياه، وتم إجراء تحويلات مرورية لتسيير حركة المرور ومنع تعطلها.
كانت هذه تفاصيل خبر كسر خط مياه في "أبو الفدا" وتحويلات مرورية لمنع التكدسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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