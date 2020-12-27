اللقطات الأولى لمداهمة أوكار الكيف وبؤر إجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

حملات أمنية مكبرة نظمها قطاع الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات بمداهمة أوكار الكيف والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.

واستهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية.

ضُبط خلالها 537 متهما بحوزتهم (19 قطعة سلاح نارى – 69 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 14 قطعة سلاح أبيض)، 26 قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 4497 حكم قضائى متنوع وضبط 407 قضايا متنوعة أخرى.

كما اسغفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط 40 عنصرا بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية - الدقهلية – جنوب سيناء – دمياط – الشرقية - أسيوط – الأقصر) بإجمالى مضبوطات 30 قطعة سلاح نارى (10 بنادق آلية – بندقية رصاص - 8 بنادق خرطوش – 5 مسدسات - 6 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وكمية من الأقراص والمواد المخدرة.

وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق تتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل - سلاح - مخدرات - سرقة".

كما تم ضبط 941 قطعة سلاح نارى (89 بندقية آلية – 205 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 583 فرد محلى الصنع – 2353 طلقة مختلفة الأعيرة – 1272 قطعة سلاح أبيض) وورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (بندقية خرطوش – مسدس – 2 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع) وضبط 21 تشكيل عصابى ، ضموا 56 متهماً، ارتكبوا 89 حادث سرقة متنوعة، 141 قضية أحداث وإعادة 16 سيارة مُبلغ بسرقتها وكشف غموض 55 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 117ومتهماً و تنفيذ 427395 حكم قضائى.