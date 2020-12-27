شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم كفر الشيخ» تفوض مديري الإدارات في تحديد نسبة حضور العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وجهت بتطبيق قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والخاص بتخفيض نسب حضور العاملين لـ 50%، بحيث لا تتأثر مصالح المواطنين، حفاظا على صحة المواطنين والعاملين بالتعليم، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأضافت «كشك»، أنها تركت حرية تخفيض نسبة الحضور ما بين 50% إلى 35%، حسب عدد العاملين بالمنشأة التعليمية إلى مديري الإدارات التعليمية، فلو كانت نسبة الثلث تكفي لتقديم الخدمة يتم الالتزام بها، وفي حالة عدم كفاية عدد العاملين بتقديم الخدمات المتعددة، تكون نسبة الحضور 50%، مؤكدة أن تخفيض النسبة للثلث يأتي نظراً لكثرة العاملين بالمنشأة.