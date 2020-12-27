شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم وكيل «المالية» لبلوغه المعاش: نجح في ترشيد الإنفاق الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حسن عبدالحميد، وكيل وزارة المالية، بمنحه شعار المحافظة لبلوغه السن القانونية للمعاش، تقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز لضبط السياسات المالية وترشيد الإنفاق الحكومي، وتنسيق الموازنات العامة لتعظيم موارد الدولة، وتسريع وتيرة العمل وذلك خلال فترة عمله داخل محافظة الشرقية.

وأعرب وكيل وزارة المالية عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية، لحرصة على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام، ومنحه شعار المحافظة تقديرا لما قدمه خلال فترة عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية، مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والاحترام ،وبذل المزيد من العمل والجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية، على إستقبال عاطف عبدالمقصود، وكيل وزارة المالية الجديد لتهنئته بمهام منصبه داخل محافظه الشرقية، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل المديرية المالية.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين المديرية المالية وجميع الجهات المعنية ،والمديريات الخدمية والهيئات، لتذليل كافه العقبات المتعلقة بالشئون المالية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

بينما أوضح عاطف عبدالمقصود، وكيل وزارة المالية بالشرقية، أنه تم وضع خطة عمل للارتقاء بمستوي أداء العاملين بالمنظومة الإدارية، بالمديرية المالية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للمراقبين الماليين ،بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوى العمل.