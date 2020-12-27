شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني بالقليوبية يعلن تعافيه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن النائب ابراهيم عويس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر تعافيه من فيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتيجة مسحة أجراها بعد تعرضه للإصابة بالمرض منذ حوالي 10 أيام. وكتب «عويس» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، إنه «اللهم انك عفو كريم تحب العفوا فاعفو عنا». الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

كانت هذه تفاصيل خبر برلماني بالقليوبية يعلن تعافيه من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.