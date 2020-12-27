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برلماني بالقليوبية يعلن تعافيه من «كورونا»

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب ابراهيم عويس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر تعافيه من عقب ظهور نتيجة مسحة أجراها بعد تعرضه للإصابة بالمرض منذ حوالي 10 أيام.

وكتب «عويس» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، إنه «اللهم انك عفو كريم تحب العفوا فاعفو عنا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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