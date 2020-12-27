شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل السفير الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، السفير ودادي ولد سيدي هيبة، سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة، المندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، يرافقه الدكتور المختار الجيلاني، الملحق الثقافي لسفارة موريتانيا، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين ولا سيما في مجال التعليم والبحث العلمي.

رحب رئيس جامعة كفرالشيخ بالوفد، مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانات جامعة كفرالشيخ البحثية والعلمية، مؤكدًا حسن العلاقات مع الجانب الموريتاني وكافة الدول الأفريقية حيث أن الجامعة تفتح أبوابها لأبنائها الطلاب الوافدين من جميع دول أفريقيا الشقيقة للدراسة بالجامعة.

فيما اطمأن السفير الموريتاني على الأوضاع الدراسية للطلاب الوافدين من بلاده، مؤكدا تميز الجامعة بالإمكانيات البحثية والتعليمية، كما أشاد بما حققته منذ تأسيسها وبإمكانياتها من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي، وترتيبها في التصنيفات الدولية.



اصطحب رئيس الجامعة الوفد في جولة في حرم الجامعة وكليات طب الفم والأسنان وكلية العلوم ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو ومستشفى الجامعة، كما تفقد الوفد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد وأحواض الاستزراع السمكى وتربية الأسماك ومزرعة كلية الزراعة، وفي ختام الزيارة أهدى السفير ودادي ولد سيدي هيبة سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة درع السفارة لرئيس جامعة كفرالشيخ، كما أهدى د. دسوقي درع الجامعة للسفير الموريتاني.