شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة شاب 17 عامًا في مستشفى الزقازيق العام (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود ، وكيل وزارة الصحة، قيام الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي الزقازيق العام، بمشاركة الدكتور علي رفعت أستاذ جراحة القلب، والدكتور مصطفي السنوسي مساعد جراحة القلب، والدكتور هيثم الباسل طبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة، الأحد، لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ١٧ عامًا، بحالة حرجة تم تحويله من قسم الطواريء بمستشفي أبو حماد المركزي، مصاب بطعن نافذ بالصدر والقلب، أدي إلي جرح الغشاء المبطن للقلب، وجرح قطعي بالأذين الأيمن للقلب، مع نزيف شديد وإرتشاح دموي حرشفي، وتجمع للدم حول عضلة القلب، تسبب في صدمة قلبية.

وقالت المديرية في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم عمل الإسعافات الأولية بطواريء أبو حماد المركزي، وتم التنسيق لنقله إلي مستشفي الزقازيق العام، والذي تم علي الفور إستقباله وإدخاله إلي غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لرتق الجرح، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، حيث قام الفريق الطبي بعمل ترقيع لعضلة البطين الأيمن، والغشاء المغلف للقلب، وإزالة التجمع الدموي، وتم تركيل أنبوبة صدرية، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة للجراحة، بإشراف مدير المستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومديري المستشفيات، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.