برلماني يطلق «شارك عشان صحتك» لدعم المستشفيات بالكمامات والقفازات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق ضياء على بصل عضو مجلس النواب في محافظة دمياط مبادرة بعنوان «شارك عشان صحتك» وذلك لدعم المشاركة المجتمعية لتوفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات بالمحافظة خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد . وقال «بصل» في تصريحات صحفية، الأحد، إن المبادرة لاقت تجاوبا من جانب أحد شركات الاستثمار العقاري وبنك الطعام الدمياطي، حيث تم توزيع عدد كبير من هذه المستلزمات لعدد من مستشفيات مدينة دمياط وإمدادها بالكمامات والقفازات، ومنها مستشفي دمياط التخصصي ومستشفي دمياط العام ومستشفي الحميات ومستشفي الصدر ومستشفي الرمد، لافتا أنه سيتم توسيع قاعدة المبادرة لإمداد بعض المستشفيات في فارسكور والزرقا وكفرسعد بهذه المستلزمات الطبية، داعيا باقي مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة للمشاركة ودعم المستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية المطلوبة . الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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