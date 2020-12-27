شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تعميم فروع جهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جارٍ تعميم فروع لجهاز حماية المستهلك في مختلف المحافظات، خاصةً أن الجهاز يتلقى كافة الشكاوى، حيث يستقبل من 10 إلى 12 الف شكوى شهريا وان نسبة الإنجاز من 81 إلى 85% كما قام الجهاز بشن حملات خلال العام الماضى بعدد 4 آلاف حملة لافتًا إلى الجهاز سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، بوزارة التموين لاستعراض حصاد الوزارة خلال 2020.

وأضاف وزير التموين والتجارة، في بيان، الأحد، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من التموين سوء السلع التموينية المدعمة أو أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

وذكر أنه جرى تطوير 300 مكتب تمويني متطور، ومراكز الخدمة المتطورة، مشيرا إلى أنه من المستهدف تطوير 553 مركزًا تمونينيًا متطورًا، بحيث يتم تقديم خدمات تموينية متطورة وجاري استكمال أعمال التطوير لـ 20 مركز خدمة، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.

وأوضح أنه في القريب العاجل سيتم طرح جميع خدمات السجل التجارى على بوابة مصر الرقمية وذلك قبل كل حلول شهر مارس المقبل، أنه تمت إتاحة السلع التموينية بشبكة توزيع منتظمة، وذلك من خلال 33 ألف بقال تموين ومنافذ جمعيتى والمنافذ الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية.

وتابع المصيلحي، أنه يوجد 1300 فرع مجمع استهلاكى جار تطويرها، إضافة إلى 1400 مخزن تابع لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائيه التابعة لوزارة التموين.