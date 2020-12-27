شكرا لقرائتكم خبر عن «اختر لعبتك».. مبادرة رياضية شابة تنطلق في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس إدارة نادى اوليمبيا الرياضي بمحافظة دمياط مبادرة أسموها «اختار لعبتك»، وذلك لتحفيز الشباب وصغار السن على ممارسة الأنشطة الرياضية، والكشف عن المواهب المختلفة في كافة الألعاب الرياضية، خاصة في ظل اندثار بعض اللعبات، والتي كانت تحتل مكانه متميزة على المستوي الرياضي وأفرزت لاعبين تمكنوا من تحقيق بطولات ومراكز متقدمة في مسابقات محلية ودولية.

وقال إسلام صميدة، رئيس منطقة دمياط للسباحة، في بيان، الأحد، إن هناك خطة موسعة لرعاية اللاعبين الموهوبين رياضيا في مختلف الألعاب الفردية والجماعية سواء أوليمبية أو غير أوليمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، للمساهمة في المشروع القومى الذي تنتهجه الدولة في الكشف عن الموهوبين في جميع المجالات، بهدف إفراز أجيال متعددة في الالعاب المختلفة قادرة على رفع علم مصر في مختلف المنافسات الأوليمبية والعالمية والدولية والقارية، والقيام باكتشاف اللاعبين الموهوبين في القرى والنجوع والذين يحتاجون إلى عناية ورعاية خاصة، لافتا أن النادي استطاع تحقيق بطولات في السباحة خلال الفترة الأخيرة.

وذكر محمد العايدي، رئيس مجلس إدارة نادى اوليمبيا، أن النادي يسخر كل إمكانياته الرياضية والإنشائية من ملاعب ومدربين على أعلى مستوى لاكتشاف المواهب المختلفة ورعايتهم، بهدف تقديم لاعبين موهوبين صغار السن لديهم إمكانيات فنية وبدنية خاصة، فضلا عن دعم القيم البدنية والروح القومية بين الأعضاء بإقامة المباريات الرياضية، والبطولات المختلفة، والحفلات الموسيقية وتوعية الناشئين وتوسيع مداركهم العلمية والثقافية والرياضية والإبداعية من خلال المركز التعليمي والأنشطة التربوية والترويحية.

ولفت إلى أن النادي يذخر بالمنشآت الرياضية التي تؤهل أي موهبة يتم اكتشافها ليصبح بطلا في الرياضة التي يمارسها، حيث يضم النادي 4 حمامات سباحة مختلفة المقاسات منها حمام أوليمبي وآخر مغطى، واثنين ملعب للإسكواش، وصالة مغطاة متعددة الأغراض، وملعب متعدد، وصالة للجمباز وأخرى للكاراتيه، وتراك بطول 250 مترا للمشي، بالإضافة إلى مبنى اجتماعي وصالة جيم للرجال وأخرى للسيدات وثالثة للأطفال، وكذلك مجموعة مطاعم وحضانة لأطفال الأعضاء، ومكتبة تذخر بأمهات الكتب، لافتًا إلى أن النادي مسجل في اتحادات كرة القدم واليد والكاراتيه والخماسي الحديث والسباحة والجمباز والحماس والإسكواش، وفى الطريق للتسجيل في بقية الاتحادات الرياضية، وحصل النادي الأسبوع الماضي على ملعب كرة قدم خماسي من مديرية الشباب والرياضة بطريقة حق الانتفاع .

وأشار العايدي إلى أن مجلس الإدارة لديه خطة توسعية خلال الخمس سنوات المقبلة لإنشاء أربعة أفرع جديدة في مدينة دمياط الجديدة وبعض المدن الجديد مثل بدر والشروق، بالإضافة إلى فرع آخر في أحد محافظات الصعيد، وتم دفع نسبة 10 % لقطة أرض بمدينة دمياط الجديدة، سيتم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء فرع آخر للنادي، نظر لأن النادي يضم لاعبين أبطال مصر والعرب وأفريقيا في السباحة وبحاجة إلى مزيد من التوسعات، وتم رعاية البطل محمد ياسر لإعداده لدورة الألعاب الأوليمبية بعد القادمة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس عام 2024، فضلا عن وجود موهبة فذة في الخماسي الحديث، تم تصنيفها من أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم في المرحلة السنية 10 و11 عاما.

ونوه بأن النادي لم يواجه أي معوقات عن إشهاره، وحصل على كافة التراخيص المطلوبة، حيث يعد نادي أوليمبيا أول نادٍ خاص في محافظة دمياط، إنشائه مجموعة من الشباب الذين أرادوا في بداية الأمر انشاء حمام سباحة لعشقهم الشديد لهذه الرياضة، على مساحة 6 الألف متر مربع عام 2014، وعند بداية العمل تم زيادة المساحة إلى 18 ألف متر ليصبح ناديا، يضم نحو 3 آلاف أسرة، ليصل النادي إلى نحو 95 في المائة من نسبة الأعضاء المستهدفين، وهو يهدف لإثراء الساحة الرياضية داخل محافظة دمياط وخارجها ويتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة في مجال الرياضة.