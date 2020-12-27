شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الملاحة في ميناء دمياط.. واستعدادات للتعامل مع الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدن وقرى دمياط لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، وشهدت انخفاض في درجات الحراراة مصحوبة بغيوم تزداد حدتها مع حلول فترة المساء، ما اضطر الأهالي للبقاء في منازلهم ليلا، وأجبرت بعض المحال التجارية للإغلاق قبل مواعيدها المعتادة.

وشددت المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل، على المتابعة الجادة لحالة الطقس والتعامل الفوري في حالة سقوط أية أمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لتصريف المياه أولا بأول.

وقال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة داخل الميناء لم تتأثر بحالة عدم الاستقرار في الطقس، حيت سارت معدلات دخول وخروج السفن وفق معدلاتها الطبيعية.