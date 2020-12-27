شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة لغسل الأرصفة بشوارع حي جنوب مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ مجلس مدينة الأقصر بمنطقة جنوب المدينة، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع نظافة وغسيل الأرصفة بالحي.

وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة وغسيل الأرصفة بشارع خالد بن الوليد بدءا من ميدان الابروتيل وصولاً حتى ميدان الشيراتون، كما تم تنفيذ حملة نظافة بشارع الفنون بدءا من ميدان الابروتيل وصولاً حتى ميدان صلاح الدين، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.