شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة لغسل الأرصفة بشوارع حي جنوب مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذ مجلس مدينة الأقصر بمنطقة جنوب المدينة، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع نظافة وغسيل الأرصفة بالحي.
وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة وغسيل الأرصفة بشارع خالد بن الوليد بدءا من ميدان الابروتيل وصولاً حتى ميدان الشيراتون، كما تم تنفيذ حملة نظافة بشارع الفنون بدءا من ميدان الابروتيل وصولاً حتى ميدان صلاح الدين، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.
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