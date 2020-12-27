شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لا تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية، لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشبرا النخلة والقسم الهندسي بالوحدة، لإزالة شدة خشبية لمحاولة صب سقف مخالف للدور الثاني علوى بمساحه ١٥٠ متر، كما نفذت الوحدة المحلية بكفر أيوب، حملة لإزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة ٣٠ متر، كما تم إزالة حوائط حاملة بعزبة الربع ببندر بلبيس على مساحة ٧٠ متر تنفيذا للقرار رقم ٣٠٧٧ لسنة ٢٠٢٠، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بإيقاف أعمال مخالفة بقطعة أرض فضاء بطريق الرملية والتنبيه على المواطن المخالف بعدم القيام بأي أعمال إلا بعد الحصول على تراخيص قانونية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز الشرطة والوحدة المحلية بصافور ،حمله لإزالة شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوى بمساحة ١١٠ متر بأحد العقارات، دون تقديم تصالح أو الحصول على ترخيص قانوني، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالف.