شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غد الاثنين حتى السبت المقبل 02 يناير 2021:

يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب – شلاتين – مرسى علم)على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب – شلاتين – مرسى علم)على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) :على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب – شلاتين – مرسى علم)على فترات متقطعة .

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 01 يناير 2020 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 02 يناير 2020 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.