شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تحتجز مركبي صيد مصريين على متنهما 28 صيادا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتجزت السلطات التونسية مركبين مصريين للصيد، لاتهامهما باختراق المياه الإقليمية وعلي متنهما 28 صيادا من قرية برج مغيزل بمطوبس والقرى المجاورة.

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أهالي الصيادين من قرية برج مغيزل العاملين بتونس، يفيد بأن السلطات التونسية تحتجز منذ 3 أيام مركبي الصيد «حسن وحماده»، ملك أحمد محمد الديب، وعلي متنه 16صيادا جميعهم من برج مغيزل والقرى المجاورة بمركز مطوبس، و«كريم وعلي»، ملك فرج محمد الديب، وعلي متنه 12 صيادا، وجميعهم من قري مركز مطوبس، حيث كانوا في رحلة صيد بالبحر المتوسط وبسبب سوء الأحوال الجوية اتجها ناحية ميناء مالطة، إلا أن السلطات التونسية ألقت القبض عليهما واحتجزتهما بميناء صفاقس التونسي، لاتهامهما باختراق المياه الإقليمية التونسية.

وأوضح نصار: «من بين الصيادين المحتجزين أحمد محمد الديب، رئيس مركب حسن وحماده، وحسن محمد منصور الحداد، رئيس مركب كريم وعلي، ومجدي عبدالرحيم الازلي، ومحمد سلامه ابراهيم، وعبده سعد عرفه، وثابت أحمد حماده، وهيثم الصباغ، وفتح الله محمد مرعي، وحسن أحمد الشامي، وأيمن محمد عرفه، وأحمد محمد عرفه، وأبوالنجا محمد عايد، وسعد عبدالفتاح الشرقاوي».

وطالب نقيب الصيادين بكفر الشيخ وزارة الخارجية بالتدخل لدى السلطات التونسية، للإفراج عن الصيادين المحتجزين رحمة بأسرهم التي تحولت حياتهم إلى جحيم، قلقا على أبنائهم.