شكرا لقرائتكم خبر عن بيارات الصرف الصحى أزمة مستمرة لأهالي قرية «الحبيل» جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب مشروع الصرف الصحي بقرية الحبيل، بمركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، في معاناة مستمرة لآلاف من الأهالي، حيث أغلقت بيارات المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2008، الشوارع والطرق، وأضحى سببا في صعوبة حركة المارة والمزارعين ومواشيهم من المنازل إلى الحقول الزراعية، وأوقف حركة المرور بين القرية والقرى المجاورة.

يقول محمود النوبي، من أهالي الحبيل، إن بيارات الصرف الصحى المنتشرة بشوارع القري تسببت فى ترك الأهالي للسيارات وكافة وسائل المواصلات والسير على أقدامهم.

أضاف محمود حسن، موظف، أن معاناة أهالي الحبيل بسبب مشروع الصرف الصحي، ظلت مستمرة لسنوات، وحين تم إسناد المشروع لشركة جديدة، واستبشر الناس خيرا، قامت الشركة الجديدة بمضاعفة معاناتهم ، حيث نقلت المشكلة من تحت الأرض إلى فوق الأرض من تشوينات ضاعفت من المشكلة.

وأوضح رضوان الجرف، من أهالي القرية، أن سكان الحبيل رفع العديد من الشكاوى، لمدير فرع الهيئة العامة لمياه الشرف والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أخبرهم بأنه تم نقل تنفيذ المشروع إلى شركة أخرى، لتسريع عمليات التنفيذ لكن الأمر لم يتغير وبقيت المعاناة كما هي وظلت البيارات تعيق حركة المواطنين طوال تلك السنوات.