شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأردنية تهنئ الخليج 365 بالفوز بجائزة الصحافة العربية: وسام صحفى بارز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت سفارة المملكة الاردنية الهاشمية فى مصر، موقع ”الخليج 365”، على فوزه بجائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة، مؤكدا أن الخليج 365 فى الصدارة، وأن تلك الجائزة تعد وساما صحفيا بارزا.

وأرسل المستشار الإعلامى للسفارة الأردنية فى مصر علاء الزيود، برقية تهنئة للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، هنأه خلالها على فوز "اليوم لسابع" بجائزة الصحافة العربية، مشيدا بالإسهامات الإعلامية التى يقدمها ”الخليج 365” للصحافة العربية.

وأكد المستشار الزيود، أن تلك الجائزة تمثل دليلا على التطور التقنى الذى وصلت إليه صحيفة وموقع الخليج 365.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا في مؤسسة الخليج 365.

ويُذكر أن جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.