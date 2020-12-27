شكرا لقرائتكم خبر عن الميكانيكا والكهرباء تشكل لجنة لمراجعة مخازنها للاستفادة منها بصيانة المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى مع اللجنة المشكلة لمتابعة ومراجعة المخازن لتعظيم الاستفادة من أرصدة المخازن فى سرعة تنفيذ أعمال الصيانة. وتلقى عبد العاطى، تقريرا عن متابعة أعمال محطات بحر البشوات ومحطة الطاجن وإضافات طوارئ الطاجن ومحطات الغرق السلطاني1-2، ومحطة الشنهورية لمتابعة عمرة الوحدة رقم 4 وايضا مراشمه الطلمبة من الداخل والخارج وأيضا أعمال التشغيل والصيانة وانتظام الورادى ومناسيب المص والطرد والحالة الفنية للوحدات . وأوضح التقرير أن عائمة بلوخر اليابانية " عبارة عن وحدتين تصرف كل منها 3600متر مكعب/ الساعة " نظيفة والعمالة منتظمة والعائمة فى حالة إيقاف كطلب من الرى لاستيفاء المناسيب المطلوبة. كما تم معاينة مكان المحول وتشغيل المحطة حيث اختلاف التوصيلات بعد نقل المحول وتم اعادة التوصيل للوحدتين وأيضا طلمبة التحضير وتم التجربة والتشغيل والاطمئنان على الوحدات وترك الوحدة رقم 1 تعمل للإيفاء بالاحتياجات المائية، ونفض الريشة الخاصة بالوحدة 2 محطة الملاك 2 بموقع المحطة . وتم متابعة أعمال محطات طرفا 1ق&اج&محطة طرفا2&محطات طرفا 3ق &3 ج لمتابعة للمناسيب والتأكد من تشغيل المحطات ومتابعة الورادى والحالة الفنية والحالة الأمنية، وانتهاء أعمال الصيانة واعاده تشغيل موقع التليمترى بمحطة طلمبات برسيق بالبحيرة . وأشار التقرير إلى أنه تم متابعة أعمال الحالة الفنيه والأمنية وحسن سير العمل وانتظام الورادى على مقر محطات إدارة أبو المنجا وايضا تنفيذ الصيانة الدورية ومتابعة إجراءات فك الوحدة رقم 1 بمحطة أم دينار وكذلك محطات الحمامى 1 والحمامى 2. كما تم متابعة أعمال محطة شبراخيت بالإدارة العامة لمحطات شمال غرب الدلتا بدمنهور لمتابعة الحالة الفنية والأمنية والمناسيب، وإجراء نظافة لخلايا الكنترول والتشغيل للوحات الضغط المنخفض للوحدات بمحطة 5 قمادير حيث تم تركيب اوفر لود حماية للمحركات لكل الوحدات بمعرفه المعمل الهندسى بالمنيا.

كانت هذه تفاصيل خبر الميكانيكا والكهرباء تشكل لجنة لمراجعة مخازنها للاستفادة منها بصيانة المحطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.