شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة تجرى المقابلات الشخصية لوظيفة مهندسى مدنى وفنى مساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، اليوم المقابلات الشخصية لشغل وظيفة مهندسى مدنى وفنى مساحة بالهيئة وذلك حيث تم تعقيم مكان الانعقاد قبل وبعد انتهاء فعاليات المقابلات مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة .

ويجرى المقابلات الشخصية لجنة فنية ادارية قانونية من الهيئة بالاشتراك مع أساتذة إحدى كليات الهندسة من الجامعات المصرية وسيتم مراعاة كافة القواعد واللوائح الادارية والقانونية المنظمة لإجراءات التعاقد.

الجدير بالذكر أن هيئة المساحة أنشئت عام 1898 وهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى والعقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

وأصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.