حصاد الوزارات.. التموين: ننتج 270 مليون رغيف مدعم يوميا ونصيب الفرد 3.6 رغيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزير التموين: تخفيض سعر الدواجن المجمدة بـالمجمعات لـ 30 بدلا من 37 جنيها التضامن تؤكد استفادة 3.4 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة خلال 2020 وزير التموين: توجيهات من الرئيس السيسي برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للعالقين بالخارج.. إزاى تتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة محافظة القاهرة تطرح جراجى العتبة والأوبرا ومحال بحق الاستغلال لمدة 3 سنوات الصحة: 83.3% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية وزير النقل يتفقد أعمال التطوير للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.. صور الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.. (خرائط) وزير التموين: ننتج 270 مليون رغيف مدعم يوميا ونصيب الفرد وصل لـ3.6 رغيف التموين: إنشاء 7 مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بتوجيهات القيادة السياسية القومية للأنفاق تخطط لتطوير وتكييف 35 قطارا فى الخط الثانى للمترو الصحة تطلق 3 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة فى 3 محافظات غدا وزير الأوقاف يعتمد تكليف 10 قيادات نسائية فى الهيكل الجديد للوزارة وزير التعليم العالى يختتم فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد العربى للرياضيات الهجرة تناشد النوادى المصرية بالإمارات مساعدة المصريين العالقين: "خلينا سند لبعض" التعليم تخصص حصصا لمراجعة المناهج قبل انطلاق امتحانات التيرم الأول وزير الأوقاف يعتمد تكليف 10 قيادات نسائية فى الهيكل الجديد للوزارة

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