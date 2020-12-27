شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض نتائج الاجتماع الدورى للهيئة المشتركة لتنمية خزان الحجر الرملى النوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، بحضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وذلك لاستعراض نتائج الاجتماع الدورى للهيئة المشتركة لتنمية خزان الحجر الرملى النوبى.

أنشئت الهيئة المشتركة لتنمية خزان الحجر الرملى النوبى عام 1992 بعضوية كل من مصر وليبيا وتلى ذلك انضمام السودان فى عام 1996 ثم تشاد فى عام 1998 حيث اتفقت الدول الأعضاء أن يكون المقر الرئيسى للهيئة المشتركة فى طرابلس بليبيا وأن تكون رئاسة مجلس إدارة الهيئة بالتناوب بين الدول الأعضاء وتتولى مصر رئاسة مجلس إدارة الهيئة 2020-2021 خلفا للدولة الليبية التى تولت رئاسة مجلس الإدارة فى الفترة من 2018-2019 .

يشار إلى أن تمويل موازنة الهيئة المشتركة من المساهمات السنوية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى المنح المقدمة من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والدول المانحة وقد قامت الهيئة منذ إنشائها بالعديد من الدراسات الهامة عن الخزان النوبى وتقييم إمكانياته وسبل تحسين إدارته والمحافظة عليه.

الجدير بالذكر أن الهدف من إنشاء الهيئة المشتركة هى المحافظة والحماية لمياه الخزان لأطول فترة زمنية والمساهمة فى إقامة تجمعات زراعية واقتصادية مستقرة تستمر مئات السنين ووضع استراتيجية وآلية لإدارة الحوض تضمن الاستثمار الأمثل للمياه والمحافظة عليها.