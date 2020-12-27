شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التدريب يجرى اختبارات تقييم للمتقدمين لوظيفة رئيس الإدارة المركزية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى اختبارات التقييم الإلكترونى لمهارات القيادة والإدارة والمهارات الفنية والجدارات السلوكيه واللغة للمتقدمين لوظائف رئيس الإدارة المركزية لمشروعات البنية القومية بشمال سيناء بقطاع الموارد المائية والري ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للمعدات الثقيلة ومصنع الحقن بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.

أوضح الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، أن المقابلات الشخصية تمت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بالقطاع مع أعضاء اللجنه بالوزارة برئاسة وزير الرى.

وأضاف عنتر، أن هذا الإختبار يعد أحد الوسائل الحديثة للتقييم الذاتي وقياس المهارات والسمات الشخصية.

ونظم قطاع التدريب خلال العام الماضى، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً لـ 3769 متدرباً، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى.

أوضح القطاع أن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية و جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.