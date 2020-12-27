شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تنعى محاسن القاضى كبيرة مذيعى إذاعة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى، محاسن القاضى كبيرة مذيعى إذاعة الشباب والرياضة والذى وافتها المنية اليوم . وقال سعدة، إن الزميلة محاسن القاضى كانت تحظى بحب وتقدير من الجميع لما عرف عنها من خلق رفيع وتفان فى العمل رحم الله الزميلة وأسكنها فسيح جناته. ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويها الصبر والسلوان.

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الإعلاميين تنعى محاسن القاضى كبيرة مذيعى إذاعة الشباب والرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.