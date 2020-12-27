شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إنشاء 7 مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بتوجيهات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح مشروع لإنشاء 7 مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بناءا على توجيهات القيادة السياسية لتوفير مساحات تخزينية لضمان مخزون استراتيجى من السلع الأساسية ليصل إلى نحو 8 شهور فقد تم طرح 7 مستودعات منشرة فى أقاليم الجمهورية وفقا لدراسة الاحتياجات التى اعدتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم وضع الاشتراطات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، واختيار وتجهيز الأراضى الصالحة لها، مشيرًا إلى أن عملية الاعداد لطرح الأراضى لإنشاء المستودعات الاستراتيجية على مرحلتين، الأولى شملت 4 مواقع فى كل من (الفيوم-الأقصر-السويس-الشرقية)، حيث قامت 8 شركات من كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة فى مجال التخزين واللوجستيات بسحب 17كراسة شروط وجارى استكمال إجراءات الطرح وتقديم العروض الفنية للدراسة والتعليم.

وأضاف أنه سيتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب المقبل بشأن تنظيم عمل البورصات السلعية فى إطار تشريعى منظم وانه تم خلال العام الحالى تأسيس البورصة السلعية المصرية، وقد شمل هيكل المساهمين كافة الجهات المعنية، وتم عقد أول جمعية عمومية، وعرض النظام الأساسى والعقد الابتدائى، مشيرا إلى أنه من المتوقع بدء عمل البورصة مع بدء موسم حصاد القمح المحلى المقبل لافتا اللى البورصة السلعية اصبحت نظام أساسى تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كافة العملاء(منتجين-تجار-مستهلكين)، وأصبحت نظام عالمى معتمد للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين.