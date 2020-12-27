شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقينا 121485 طلب تصالح على مستوى المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم وصل إلى 121485 طلبا.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام.