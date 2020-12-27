شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، بفض مركز للدروس الخصوصية داخل أحد النقابات المهنية بنطاق الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما قامت رئاسة الحي بغلق مركز للدروس الخصوصية بشارع لبنان خلف مدرسة اللغات بنات بمنطقة القومية، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الطلاب، كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق، بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع مسلم زيدان بمنطقة الحناوى، وتم تفريق الطلاب حرصا على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة للتأكد من مواعيد الغلق المحددة للورش الحرفية والمحال التجارية، ورفع الإشغالات بمناطق المرور، وقامت الحملة بمصادرة ٢٥ شيشة من مقاهي مخالفة بقرية بردين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة للمرور على المقاهي، تم من خلالها المرور على ٤ منها بنطاق المدينة ومصادرة الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما شنت الأحهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة على المقاهي ولرفع الإشغالات المخالفة بمنطقة أبوسمران، وتم تحرير١٤ محضر إشغال طريق و٥١ حالة ضبط إشغال طريق، و٥٢ إشغال طريق ومحضرين لمقاهي مخالفة، ومصادرة ١٩ شيشة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما توجهت الحملة للمرور على ٣ قاعات للأفراح بنطاق المدينة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم التأكد من عدم وجود أي تجمعات بداخل القاعات حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.