شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: نستهدف تقديم خدمات مياه شرب نقية وصرف صحي آمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، تجديد رؤية ورسالة الشركة بأسيوط، في إطار يناسب حجم التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح صلاح أن الرؤية الجديدة لتعلن التميز والريادة والاستدامة في تقديم خدمات مياه الشرب النقية وصرف صحى آمن.

كما عمدت الرسالة التي تحملها الشركة على عاتقها لتحقيقها بكافة المستويات الممكنة إلى تقديم خدمات مياه شرب نقية وصرف صحى آمن من خلال الاستخدام الامثل للموارد والامكانيات بأحدث التقنيات التكنولوجية بما يضمن الاستدامة والموائمة البيئية والصحية ونشر الوعى والثقافة المائية في المجتمع .

وأضاف صلاح أن تطوير وتجديد الرؤية والرسالة والقيم تنطلق من عدة شعارات ممتلئة في جودة الآداء والسلوك الاخلاقى، والمشاركة المجتمعية والانتماء .

وأوضح أن تطوير الرؤية جاء ضمن آليات تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS)والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ووضع خطة استراتيجية لتجديد الرؤية والرسالة والقيم التي تشمل كافة محاور الشركة لتنسجم مع متغيرات العصر الحديث، بحضور جون اندرسون مدير المشروع، والمهندس عاطــف عــــزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الامريكية عبر نظام الفيديو كونفرنس .