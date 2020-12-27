شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سمسطا»: حملات لضبط المخالفين وتحويل 4 مخالفين بالبناء للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، الأحد، إنه تم مداهمة مقاهي بمدينة سمسطا وتحرير 4 محاضر غلق مقاهي، وعدد 3 محاضر لعدم ارتداء كمامات، وتحويل 4 مخالفين بالبناء للنيابة العسكرية لاستئناف أعمال مخالفة بالأراضي الزراعية.

وقال «سيف» إن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أمر باستمرار مرور لجان التفتيش على المخالفين لضبط مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة ومتابعة منظومة النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ومتابعة غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة لتداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 4 حالات استئناف أعمال مخالفة على الأرض الزراعية بناحية قرية مازورة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتواجد الشرطة، وتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وأضاف رئيس مركز سمسطا أنه تم عمل أرصفة جديدة وتبليط بالإنترلوك بقرية مازورة، واستمرار حملات غلق المحال التجارية والكافيهات، حيث تم عمل مداهمة على المقاهي بتواجد الشرطة وتحرير 4 محاضر غلق، وعدد 3 محاضر عدم ارتداء كمامات، والتحفظ على عدد 5 شيش.

وقال رئيس المركز إن هناك حملات نظافة بالشوارع والميادين العامة ورفع القمامة من محيط اللجان الانتخابية والحاويات الثابتة والجمع من المنازل ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز، وتوريد 85 طنًا من قمامة ورفع المخلفات الصلبة وتوريدها لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي، وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد، فضلا عن استكمال أعمال التجميل بمداخل المدينة من الجهة الغربية والقبلية.

وفي إطار متابعات الخطة الاستثمارية لسرعة نهو المشروعات ودخولها الخدمة، تم متابعة المبنى التجاري الإداري بمنطقة حي الفالوجا، حيث تلاحظ سير المشروع بصورة مرضية، وجاري العمل في التشطيبات، كما حث رئيس مركز سمسطا العاملين بالمشروع على ارتداء الكمامات واتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتم متابعة أعمال تطوير مجزر سمسطا.