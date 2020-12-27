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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدورة الخاصة للإعلاميين من دولة جنوب السودان، التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام.

وأوضح «هيكل» أن الدورة يتم عقدها بناءً على اتفاق مع مايكل ماكوي، وزير الإعلام لدولة جنوب السودان.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن هذه الدورة تأتي بعد شهر من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة جنوب السودان لعقد مباحثات مهمة مع سلفا كير، رئيس جنوب السودان، والتي تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والعمل على تنمية الموارد المائية والاتفاق على الدعم الفني وبرامج التدريب في مختلف المجالات.

وأكد «هيكل» أن الإعلام يلعب دورًا مهمًّا في تنمية العلاقات بين الشعوب على المستوى الثقافى، وذلك بشكل كبير ومستمر لسنوات طويلة.

وأعرب «هيكل» عن سعادته البالغة بوجود الإعلاميين من جنوب السودان في دورة خاصة بوزارة الدولة للإعلام في مصر، مؤكدًا أهمية التعامل الفنى والتدريب في مجال الإعلام بين البلدين.

وتتضمن الدورة العديد من المحاضرات واللقاءات مع خبراء متميزين في المجال الإعلامي، وبعض الزيارات للمواقع التنموية المصرية.

"هيكل" يفتتح الدورة الخاصة للإعلاميين من جنوب السودان بمركز التدريب بالوزارة

"هيكل" يفتتح الدورة الخاصة للإعلاميين من جنوب السودان بمركز التدريب بالوزارة