شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري في طرابلس لبحث دعم اتفاق وقف إطلاق النار وحل الأزمة الليبية سلميا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بحث وفد مصري دبلوماسي وأمني، الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس مع مسؤولين في حكومة الوفاق تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم جهود الحل السياسي.
وأفادت مصادر ليبية بأن محادثات الوفد المصري في طرابلس تناولت دعم اتفاق وقف إطلاق النار، والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية، وفقا لسكاي نيوز عربية.
وذكرت وسائل إعلام أن الوفد المصري أبلغ حكومة الوفاق بضرورة وقف واردات السلاح التركي وتفكيك الميليشيات.
وقبل أيام، استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي.
وتم خلال هذه اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، إضافة لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.
وأثنى اللواء عباس كامل على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً.
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