شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يوجه رسالة جديدة لمحمد صلاح ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، خلال حضوره حفل «جلوب سوكر» وتسلم جائزة للنادي الأحمر كأكثر الأندية تتويجاً بالألقاب القارية في القرن الحالي. وقال «الخطيب» عبر تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية:«محمد صلاح ابننا، وفخر لمصر ولينا كلنا ويسعدنا دائماً». وواصل بيبو:«أنصح صلاح بالتركيز في عمله فقط وفي الملعب، والاستمرار في الاجتهاد والقرب من الله». وأتم تصريحاته:«محمد صلاح يمتلك موهبة كبيرة أتمنى أن يحافظ عليها وعدم الانشغال بالانتقادات التي قد تعوقه عن تقديم رسالته الكروية المميزة». الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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