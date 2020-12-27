شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يناقش أوضاع العمالة المصرية في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، أن هناك تواصل مع الجهات المعنية بالتأمينات في إيطاليا للوصول إلى اتفاقية لتبادل الاستحقاقات التأمينية بالنسبة للمصريين الموجودين في إيطاليا والعكس، بهدف مساعدتنا في علاج أي مشكلة تواجه أبناءنا في إيطاليا أو بعد عودتهم إلى مصر.

وقال الوزير، خلال بث مباشر عبر فيسبوك جمعه بالدكتور عيسي إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، والذي أداره محمد جمعه الخبير في شؤون العمال والنقابات في إيطاليا: «نحن حريصون على التواصل مع أي جهة تتعامل مع المصريين، خاصة في الدول التي لا يكون لنا بها مكتب تمثيل عمالي، ومن حسن الحظ أنه يوجد اتحاد للعمال المصريين في إيطاليا».

وأوضح سعفان أن الوزارة تتواصل مع الجهات الخاصة بالتأمينات في إيطاليا لتوفير جميع المتطلبات التي تحتاجها الجهة الخاصة بالتأمين في إيطاليا، بالتنسيق مع مكتبنا العمالي في إيطاليا ومن ثم التواصل مع الجهات الخاصة بتقنين هذه الأمور في مصر وعلى رأسها وزارة العدل، بحيث أننا نجهز ملفا كاملا بالمطلوب والذي على أساسه يتم تحويل المعاشات لأصحابها الموجودين في مصر.

وأكد سعفان أن القوى العاملة تريد أن يكون لها الدور الرئيسي في التنسيق مع إيطاليا فيما يخص العمالة الموسمية لإيطاليا، وغيرها من الدول خلال إجراءات رسمية لتوفير ما تحتاجه هذه الدول من عمالة في جميع المجالات، مشددا على أن الوزارة تتدخل حتي لدى الشركات التي يمتلكها مصريون في إيطاليا لاسترداد حقوق العمالة المصرية.

من جانبه، قال اسكندر إن اتحاد العمال المصريين بايطاليا هو وسيط بين العمالة المصرية ووزارة القوي العاملة والوزارات المعنية في مصر حيث تأسس الاتحاد عام 1990 وهو معترف به من جانب الوزارات المعنية في كل من ايطاليا ومصر.

وأوضح اسكندر ان الاتحاد قام بعمل توأمة مع اتحاد عمال ايطاليا «UIL» والتي سمحت للعمال المصريين الحصول على الخدمات الموجهة اصلا للعمالة الإيطالية.

وأشار سعفان إلى الدور الذي يقوم به المستشار العمالي في القنصلية المصرية في ميلانو برعاية حقوق ابناء الجالية المصرية في ايطاليا مؤكدًا انه خلال أربع سنوات ساهم في حل الكثير من مشكلات الجالية المصرية مع اصحاب العمل وانهاء الخلافات بالتراضي وأعطاء كل ذي حق حقه، منوهًا عن اهتمام الوزارة بالمعاش الذي سيحصل عليه العمالة غير المنتظمة في حال عودتهم إلى ارض الوطن والتي تعمل بدون عقود وذلك من خلال آليات يتم دراستها حاليا.

وناشد وزير القوى العاملة جموع المصريين الموجودين في إيطاليا التلاحم والاتحاد معا تحت مظلة واحدة وعدم تشتيت الجهود بتعدد القيادة للجالية المصرية خاصة ان هناك بالفعل اتحاد يجمع كل المصريين معترف به رسميا من الجانبين الايطالي والمصري.

واقترح عمل بوليصة تأمين خلال شركات التأمين المصرية للتأمين على الحياة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي أو حتي من أجل نقل جثامين المصريين الذين يوصون بدفنهم في وطنهم، ووعد الوزير في إعادة النظر في رسوم استخراج جواز السفر من ايطاليا والذي يتكلف حاليا اكثر من 350 يورو وهو ما يشكل عبئا كبيرا على المهاجر المصري.