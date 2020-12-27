شكرا لقرائتكم خبر عن مدة الدراسة 4 شهور.. «الداخلية» تصدر قرارًا بشأن معهد تأهيل ضباط وجنود الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 293 تابع، قرار وزارة الداخلية رقم 2134 لسنة 2020، بتعديل القرار الوزاري رقم 1262 لسنة 1982 بشأن لائحة النظام الداخلي لمعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة.

ونصت المادة على أن تكون الدراسة بالمعهد للجنود الحاصلين على شهادات محو الأمية، أو شهادات أعلى منها، لمدة أربعة أشهر بما فيها فترة الاختبار لإعدادهم وتدريبهم انضباطيًا، تعليميًا، ثقافيًا، بدنيًا، بما يؤهلهم للعمل في هيئة الشرطة.