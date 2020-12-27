شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية تجري 103 عمليات جراحية للعيون فى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، بالمكتب البيئي بديوان عام المحافظة، أعضاء القافلة التابعة لاحدى الجمعيات الأهل ،والتي أنهت أعمالها بمستشفى الخارجة العام لمدة أربعة أيام، وأسفرت نتائجها عن الكشف على ٢٣٠ حالة عيون، و٦٤ حالة مخ واعصاب وأطفال، وتوفير عدد ٥٠ نظارة طبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية لـ١٠٣ حالة بالمجان.

وقدم الزملوط الشكر لأعضاء القافلة على مجهوداتهم المبذولة وتعاونهم في خدمة أبناء المحافظة، متمنيا تكرار القوافل وتنفيذها بمختلف مراكز المحافظة، مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني ، التي تعد شريك أساسي لتحقيق التنمية على أرض المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة فى الوادى الجديد، إنه يجرى التنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والجامعات للدفع بقوافل طبية تسهم بشكل كبير فى تقديم خدمات طبية متميزة لمواطنى الوادى الجديد.