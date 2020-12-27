«تعليم القليوبية»: امتحانات الصف الخامس والثاني الإعدادي مسائيًا لمنع التكدس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عقد إمتحانات نصف العام الدراسي النظرية والعملية 2020/2021 للصفوف الأول والثاني الإعدادي والرابع والخامس والسادس الإبتدائي مسائيا، في إطار تخفيف أعداد الطلاب في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.
وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي فترة مسائية، أما الأول والثاني الإعدادي ستكون أيضا فترة مسائية في امتحانات المواد العملية والثاني الإعدادي للمواد النظرية مسائي.
وجاءت الجداول الجديدة كالتالي :
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