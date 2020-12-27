شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يهنئ وكيل وزارة الشباب والرياضة بتولي مهام منصبه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على تقديم التهنئة للدكتور محمود عبدالعظيم، لتوليه مهام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع الشباب والرياضة .
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفراس، وأشاد المحافظ بدور مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من أنشطة رياضية وتثقيفية ،والوصول بمختلف الفئات العمرية وشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.
من جانبه، أعرب الدكتور محمود عبدالعظيم، عن امتنانه وشكره لمحافظ الشرقية لتهنئته بمنصبه الجديد، والعمل داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع الشباب والرياضة، والمشاركة بقوة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة.
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