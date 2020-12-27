شكرا لقرائتكم خبر عن أحدها في مول العرب.. «الداخلية» تقرر إنشاء 7 سجلات مدنية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 293 تابع (أ)، قرار وزارة الداخلية رقم 2151 لسنة 2020، بشأن إنشاء عددًا من مقرات السجل المدني لإصدار بطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية. الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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